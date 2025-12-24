Kahramanmaraş'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

İKİ OTOMOBİL YARIŞ YAPIYORDU İDDİASI!

İHA'daki habere göre kaza; Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, aynı yönde seyir halinde olan ve yarış yaptıkları öne sürülen iki otomobil, normal seyir halinde ilerleyen motosiklete çarptı.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi metrelerce sürüklendi. Motosiklette yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Mislina Akçakoyun, olay yerinde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA

23 yaşındaki motosiklet sürücüsü erkek arkadaşı A.İ. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı A.İ., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karıştığı iddia edilen yarışçı araçlardan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, diğer otomobilin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Hayatını kaybeden Mislina Akçakoyun'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.