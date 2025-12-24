22 yaşındaydı... Trafik kazası genç kızı hayattan kopardı
Kahramanmaraş'ta bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin motosiklete çarpması sonucu yaşanan kazada 22 yaşındaki Mislina Akçakoyun, olay yerinde hayatını kaybederken, motosikletin sürücüsü olan 23 yaşındaki erkek arkadaşı A.İ. ağır yaralandı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı
Kahramanmaraş'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
İKİ OTOMOBİL YARIŞ YAPIYORDU İDDİASI!
İHA'daki habere göre kaza; Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, aynı yönde seyir halinde olan ve yarış yaptıkları öne sürülen iki otomobil, normal seyir halinde ilerleyen motosiklete çarptı.
GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi metrelerce sürüklendi. Motosiklette yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Mislina Akçakoyun, olay yerinde hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA
23 yaşındaki motosiklet sürücüsü erkek arkadaşı A.İ. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı A.İ., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
SÜRÜCÜLERDEN BİRİ GÖZALTINA ALINDI
Kazaya karıştığı iddia edilen yarışçı araçlardan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, diğer otomobilin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Hayatını kaybeden Mislina Akçakoyun'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.