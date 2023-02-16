Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kahramanmaraş'ta 248'inci saatte mucize!
ABONE OL

Son dakika haberi Kahramanmaraş'ta 248'inci saatte mucize!

Deprem felaketinde 11. günde sevinç gözyaşlarına boğan bir haber geldi. Kahramanmaraş'ta Atabey Apartmanı'nda 248'inci saatte bir mucize yaşandı. Enkazdaki çalışmalarda bir genç kız kurtarıldı

Son dakika: Kahramanmaraş'ta 248'inci saatte mucize!
AA

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11. gününde sevinç gözyaşlarına boğan bir haber geldi. Kentte devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir genç kız kurtarıldı.

AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkez Kayabaşı Mahallesi'nde depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, mahsur kaldığı binanın enkazından kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama ve kurtarma çalışmaları felaketin 11. gününde devam ediyor.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı.

Enkazın altından kurtarılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Suriyeliler, depremden etkilenen yakınlarını görmek için ülkelerine gidiyor
GÜNDEM Yakınları için gümrük kapısında yoğunluk!
Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?
GÜNDEM Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?
Depremler önceden tahmin edilebilir mi? Depremi önceden bilmek mümkün mü?
GÜNDEM Depremler önceden tahmin edilebilir mi?
Türkiye'nin MTA Diri Fay Haritası güncellendi! 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor!
GÜNDEM 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay ...
Son dakika: EGM: Provokatif paylaşım yapan 110 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM EGM: Provokatif paylaşım yapan 110 kişi gözaltına ...
Son dakika haberleri: Hayatının baharındaydı! Gözde'ye veda...
GÜNDEM Hayatının baharındaydı! Gözde'ye veda...
İstanbul Çekmeköy'deki üçgen binanın müteahhidi Eser Karata konuştu! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Sosyal medyada tartışma yaratmıştı! Üçgen binanın ...
ÜNİVERSİTELERDE SON DURUM: Üniversiteler ne zaman açılacak, tatil mi oldu? 2023 Üniversiteler uzaktan eğitime geçti mi, eğitimler ne zaman başlayacak ve online mı olacak?
GÜNDEM Üniversiteler ne zaman açılacak?
EYT SON DAKİKA: Gözler kritik tarih 21 Şubat'ta! EYT ne oldu, iptal mi oldu? EYT yasası çıktı mı, ne zaman belli olacak?
GÜNDEM EYT son durum: Gözler kritik tarih 21 Şubat'ta!
SON DAKİKA: Depremde ölü ve yaralı sayısı son durum açıklandı! Kahramanmaraş depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?
GÜNDEM 11 ili vuran depremde son durum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.