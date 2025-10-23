Habertürk
        Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

        Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

        AFAD: Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, saat 22.08'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 22:21 Güncelleme: 24.10.2025 - 01:46
        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.08’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7.11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Kahramanmaraş ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

