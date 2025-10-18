Habertürk
        Son dakika: Kahramanmaraş'ta kendisini durduran polise sopayla saldıran sürücü tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta kendisini durduran polise sopayla saldıran sürücü tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta otomobilinde abartılı egzoz bulunan sürücüyü durduran polis, sopalı saldırıya uğradı. Saldırgan sürücü tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 15:47 Güncelleme: 18.10.2025 - 15:47
        Polise sopayla saldıran sürücü tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta otomobilinde abartılı egzoz bulunduran Ö.B. (34), kendisini durdurmak isteyen polise sopayla saldırdı. Kameralar tarafından da kaydedilen olay sonrası gözaltına alınan Ö.B., tutuklandı.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Madalyalı Kavşak'ta meydana geldi. Ö.B., otomobiliyle seyir halindeyken trafik polisi tarafından durdurulmak istendi. Ö.B., önce polisin ‘dur’ ihtarına uymadı. Daha sonra aracını durdurup inen Ö.B. sopayla polise saldırdı. Yaşananlar kameralara yansıdı. Olay yerine gelen yunus polisleri tarafından gözaltına alınan Ö.B., polis merkezine götürüldü, aracı da otoparka çekildi.

        Aracında yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilen Ö.B.’ye 'Polisin uyarılarına uymamak', 'Aracında abartılı egzoz bulundurmak', 'Yönetmeliğe aykırı plaka kullanmak'tan 20 bin lira ceza kesildi. 'Uyuşturucu bulundurmak'tan dolayı da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce hakkında işlem başlatılan Ö.B., polisteki işlemlerinin ardından 'Görevli memura mukavemet' suçundan adliyeye sevk edildi. Ö.B., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        #Son dakika haberler
