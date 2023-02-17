Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta tarım arazilerini kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın, Hacıbebek Mahallesi üzerinde bulunan tarım arazilerinde kırıklar, yarıklar ve tümsekler oluştu.

ABONE OL
DHA
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta tarım arazilerini kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi

    Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın, Hacıbebek Mahallesi'nde tarlaların üzerinden geçerek kilometrelerce uzayan fay hattı, havadan görüntülendi.  

     
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta tarım arazilerini kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi

    Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Kahramanmaraş Türkoğlu Hacıbebek Mahallesi yolu üzerindeki tarım arazilerinde kırıklar, yarıklar ve tümsekler görüldü.
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta tarım arazilerini kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi

    Fay hattı, neredeyse arazileri ortadan ikiye ayırdı. Kilometrelerce uzanan kırıklar, havadan da görüntülendi.
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta tarım arazilerini kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi

    Mahalle üzerindeki tahribat yalnızca tarlalarda değil, yollarda da göze çarptı. Depremin şiddetiyle arazi yanındaki yollarda da çökme ve kayma görüldü.  

     
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta tarım arazilerini kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi

    "HER TARAFI PATLATMIŞ"

    Doğduğundan beri bu köyde yaşayan 23 yaşındaki Hasan Çelik, "Bizim buralar kilometrelerce uzunlukta tarım arazimizdi. Şiddetli deprem nedeniyle yarıklar oluşmuş, tepecikler oluşmuş" dedi. 
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta tarım arazilerini kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi

    Çelik, "Normalde biz geçimimizi buradan yapıyorduk ama şu an korku içindeyiz. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Çok fena bir şekilde yarıklar oluşmuş. Yollar kaymış" diye konuştu. 
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta tarım arazilerini kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi

    Hasan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Buralar düzdü. Normalde buralardan traktör girerken dümdüz giderdi ama bunlar çok fena kalkmış durumda. Fay hattı da büyük ihtimalle buradan geçiyor. Her tarafı patlatmış. Buraya gübre atılmak için traktörler giremez. O derece kötü olmuş. Normalde bu tarlalarda fare yoktu. Çok olmazdı. Depremden sonra hepsi yüzeye çıkmış, delikler oluşmuş. Farelerin hepsi yüzeye çıkmış."
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta tarım arazilerini kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta tarım arazilerini kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta tarım arazilerini kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta tarım arazilerini kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta tarım arazilerini kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta tarım arazilerini kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta tarım arazilerini kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi
  • Son dakika: Kahramanmaraş'ta tarım arazilerini kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.