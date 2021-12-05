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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kahreden kaza! Dilek Şen Dokumacı hayatını kaybetti
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Kazada ağır yaralanan doçent hayatını kaybetti

Bursa'da kahreden bir olay yaşandı. Kentte, kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı hayatını kaybetti. Olayda kaçan kamyon sürücüsünü yakalama çalışmaları ise devam ediyor

Son dakika: Kahreden kaza! Dilek Şen Dokumacı hayatını kaybetti
Kahreden kaza! Ağır yaralanan doçent hayatını kaybetti
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İHA

Olay, saat 07.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Muhammed Hıdır Dokumacı (41) yönetimindeki 16 APD 858 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkan sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 AFK 248 plakalı mandalina yüklü kamyona yandan çarptı.

İHA'nın haberine göre, çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü ve yolculardan Emine Gaye D. (16), Elif Doğan (60), Muhammed Samet Doğan (17), Taha Dokumacı (14), Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı (38) ve Nesrin Ceylan (30) yaralandı.

HASTANEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Araçta sıkışan yaralıları 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri çıkardı. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralılardan 5'i Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 2'si de İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dilek Şen Dokumacı’nın ölümü sebebiyle Bursa Şehir Hastanesi Başhekimliği başsağlığı mesajı yayımladı. Kaçan kamyon sürücüsünü yakalama çalışmaları devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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