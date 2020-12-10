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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Kahreden olay! Sokakta kadına şiddet! - Haberler
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Kahreden olay! Sokakta kadına şiddet!

Aydın'ın Didim ilçesinde sokakta sözlü olarak kavgaya tutuşan bir kadın ile erkeğin tartışması daha sonra fiziki müdahaleye döndü. Erkeğin kadını darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı

SON DAKİKA! Kahreden olay! Sokakta kadına şiddet! - Haberler
Kahreden olay! Sokakta kadına şiddet!
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İHA

Aydın'ın Didim ilçesindeki, Yeni Mahalle 842. Sokak'ta, insanın kanını donduran bir olay yaşandı. Bir işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen olayda; sokakta sözlü olarak kavgaya tutuşan bir kadın ile bir erkeğin tartışması daha sonra fiziki müdahaleye döndü. Erkeğin duvar üzerindeki kadını darp ettiği görüldü.

VATANDAŞA TEPKİ GÖSTERDİ

İHA'da yer alan habere göre sokak üzerindeki bir duvarın üzerinde sıkıştırdığı kadına fiziki olarak şiddet uygulayan erkeğin olay anı kameralarca kaydedildi.

Olayı gören duyarlı bir vatandaşın ise kavga eden çifti uyardığı görülürken, şiddet uygulayan erkeğin ise kendilerini uyaran vatandaşa da tepki gösterdiği görüldü.

KADIN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Şiddete uğrayan kadın ise erkeğin bir anlık boşluğundan faydalanarak olay yerinden uzaklaşırken, kendisine şiddet uygulayan erkeğin ise kadını takip ettiği de kameraya yansıdı. Yaşanan olayla ilgili 155 polis ihbar hattına ihbar gelmediği ve olayın emniyet yetkililerine bildirilmediği de öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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