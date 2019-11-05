Isparta'da, 2 Kasım akşamı Yedişehitler Mahallesi’ndeki Yedişehitler Camii’nde iddiaya göre, aralarında uzun süredir kira kontratı ve tahliye konularıyla ilgili anlaşmazlık bulunan Y.B. isimli iş adamı ile işyeri sahibi Faruk Genç, cami kapısı önünde namaz çıkışı karşılaştı.

Aralarında hukuksal süreç devam eden iş adamı Y.B. ile iş yeri sahibi Faruk Genç konuştuğu sırada bir anda tartışma çıktı. Çıkan tartışma caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

TEKMELER ATARAK YERE DÜŞÜRDÜ

İHA'da yer alan habere göre tartışma sonucu, iş adamı Y.B., dükkan sahibi Faruk Genç’i iterek duvara doğru götürürken, yaşlı adam ise eline geçirdiği ayakkabı çekeceğiyle duruma karşılık verdi. Bir süre sonra devam eden tartışmada, iş adamı Y.B., yaşlı adama tekmeler atarak, yere düşürdükten sonra, cemaatten bir kişi araya girdikten sonra koşarak bölgeden uzaklaştı. Yaşlı adam, olay sonrasında hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra ertesi günü polis merkezine müracaat ederek, kiracısı Y.B.’den şikayetçi oldu.

YAŞLI ADAM: "KAPIDA KARŞILAŞTIK"

Olayla ilgili konuşan Faruk Genç, “Ben sürekli bu camiye gelirim. Buradaki hocalarım da cemaat de beni bilir, yerine göre müezzinlik de yaparım bu camide. Buraya namaza gelmiştim. O gün hastalandım, öksürük ve rahatsızlığımdan dolayı namazı kılamadım. Dışarı çıkmam icap etti. Çıkarken, bu kişiyle kapıda karşılaştık” dedi.

“4 YIL SONRA İLK DEFA GÖRDÜM”

Kiracısı konumundaki iş adamı Y.B. ile önceden yaşadıkları sorunlar ile hukuksal süreci anlatan dükkan sahibi Genç, “Daha önce 10 senelik kira sözleşmesi yaptık sonra mahkemelik olduk. Cami çıkışında peşimden geldi, ben de ‘Gel konuşalım’ dedim. O, bana ‘Karşıya gidelim, orada konuşalım’ dedi. Ben de ‘Yok, burada konuşacağız’ dedim. Konuşmaya başladık ve ben, ‘Nasıl yaptın bu işleri, ayıp değil mi bu?’ dedim, bana, ‘Sen istedin bunları’ dedi. Tartışırken bana yumruk salladı, ben de ona karşılık verince, ciğerime tekme attı. Ben kendimi savundum, yere düştüm, zaten kameralar da gösteriyor. Sonra cemaatin biri çıktı ve araya girdi, beni tuttu" diye konuştu.

“RAPOR ALDIM, ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Olaydan sonra karın ve göğüs bölgesinde bir ağrı hissettiği için hastaneye gittiğini kaydeden Genç, “Benim, daha sonra kaburgamda bir kırıklık veya ne olduysa onu göstermek için hastaneye gittim, muayene oldum ve 2 saat orada kaldım. Rapor aldım, ertesi günü de karakola gittim ve şikayette bulundum” dedi.