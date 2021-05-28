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Kanadalı paraşütçü zorunlu iniş yaptı, tarla sahibi çiftçi güldürdü: Sorry sorry diyorsun niye iniyorsun

Denizli’nin Çameli Yaylacık Dağı'ndan atlayış yapan Kanada uyruklu yamaç paraşütçüsü, Burdur’da bir çiftçinin, tarlasına inmesiyle başlayan diyalogu, izleyenleri güldürdü. Şivesiyle paraşütçü ile konuşmaya çalışan çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. Çiftçi, "Sorry. Acil iniş yaptım" diyen paraşütçüye, "Sorry, sorry diyorsun da niye iniyorsun buraya. Zaten yağmurdan eser yok, bir de gelip ekinin içine iniyorsun ya" dedi

SON DAKİKA! Kanadalı paraşütçü zorunlu iniş yaptı, çiftçi güldürdü
Kanadalı paraşütçü zorunlu iniş yaptı, çiftçi güldürdü
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İHA

Denizli'nin Çameli Yaylacık Dağı'ndan atlayış yapan Kanada uyruklu yamaç paraşütçüsü, Burdur'da bir çiftçinin, tarlasına inmesiyle başlayan diyalogu, izleyenleri güldürdü. Paraşütçü ile konuşmaya çalışan çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.


Kanada uyruklu yamaç paraşütçüsü Denizli Çameli Yaylacık Dağı'ndan dün sabah atlayış yaptı. Paraşütçü, yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Burdur'un Yassıgüme Köyü'nde Kazım Öz'e ait arpa ekili tarlaya acil iniş yaptı. Ekili alanda paraşütçüyü gören Öz ise, ilk başta neye uğradığını şaşırdı ardından paraşütçünün yanına giderek cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayın yapmaya başladı. Burdur şivesiyle konuşan Öz ile az Türkçe bilen paraşütçünün diyalogları ise güldürdü.

'SORRY SORRY DİYORSUN DA NİYE İNİYORSUN'

Öz'ün, "Ne yapıyorsun? Nerelisin sen? Yabancı bu herhalde. Oğlum, niye ekinin içine iniyorsun?" sözlerine, Kanadalı yamaç paraşütçüsü "Sorry (Üzgünüm). Acil iniş yaptım" yanıtını verdi. Bunun üzerine ise Öz, "Sorry, sorry diyorsun da niye iniyorsun buraya? Zaten yağmurdan eser yok, bir de gelip ekinin içine iniyorsun ya. Çağır akrabalarını, bak döverler vallahi burada. Akrabalarını çağır insinler buraya. Bu tarla, ekin benim. Kusura bakma diyorsun, ne kusura bakma, çiğnedin" dedi.

'2 BİN LİRA BORCUN VAR YOKSA ALMAN ÇİKOLATASI VER'

Ardından bölgeye paraşütçünün arkadaşlarının geldiğini gören Öz, "Vallahi akrabaları geldi yemin olsun. Bana bir şey etmezler dimi? 2 bin lira borcun var, yoksa Alman çikolatası ver" sözleri izleyenleri güldürdü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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