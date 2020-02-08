Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Kanal İstanbul projesi açıklandığından bu yana, yani yaklaşık 10 yıldır bölgede arsa alıp satan, hatta şu çok konuşulan Katar Emiri’nin annesi Şehya Moza’nın aldığı araziye aracılık yapan bir yatırım danışmanı, Kanal İstanbul tartışmasının alevlendiği son iki ayda satışların durduğunu, arsa sahiplerinin beklemeye geçtiğini anlattı: “Bu tartışmalar, arsa satışlarını artırmadı, aksine durdurdu. Aslında son 15 aydır, dolar krizinin başladığı tarihten bu yana bölgedeki arsa satışlarında bir durgunluk var. ÇED sürecinin tamamlanmasıyla da birlikte arsa sahipleri beklemeye geçti, şu an günde ancak 40-50 tapu işlemi oluyor ki bu sayı birkaç yıl önce günde en az 300'ü buluyordu. Gece yarılarına kadar kahvehanelerde pazarlıklar yapılırdı. Şimdi herkes beklemede.”

"SAZLIDERE BARAJINA YAKIN ARAZİLER DAHA UCUZ"

Kanal İstanbul’un gündeme oturmasıyla birlikte proje güzergahında arsa fiyatları ne kadar arttı sorusuna gelince… Yatırım danışmanı, bu soruma da şöyle yanıt verdi: “Kanal İstanbul güzergahında genellikle hisseli tapular var. Metrekare fiyatı tabii ki arsanın konumuna göre değişiyor. 150 liradan 600-750 liraya kadar çıkabiliyor metrekare fiyatları. Arsa fiyatlarında Sazlıdere Barajı’nı baz alıyoruz. Kanalla birlikte baraj ortadan kalkacak. Dolayısıyla baraja yakın arsalarda kamulaştırma olacak. Yani en ucuz arsalar barajın yakınındaki araziler. Sazlıdere Barajı etrafındaki araziler, metrekaresi 150-200 lira arasında değişiyor. Baraja 1000 metre uzaklıktaki arsalar da 500 ila 700 lira civarında. Sazlıbosna, Çilingir, Dursunköy, Baklalı, Boyalık gibi bölgeler kanalın iki yanında ve daha yukarda. Yani daha değerli.

"ARAPLAR SIRAYA GİRMİŞ DEĞİL, KATAR EMİRİ’NİN ANNESİNE ARSA SATMAK İÇİN 3 AY PEŞİNDEN KOŞTUK"

Peki 10 sene önce yani Kanal İstanbul projesi açıklanmadan önce Kanal İstanbul güzergahında arsa metrekare fiyatları ne durumdaydı? Bölgede çok sayıda arsa alım satımına aracılık eden yatırım danışmanı şu bilgileri verdi:

“2011 öncesinde en iyi metrekare fiyatı 25 liraydı. Şimdi 750 TL’ye kadar çıktı. Projenin açıklanmasıyla birlikte arazilerin yaklaşık yüzde 40’ı el değiştirdi. 2-3 milyon metrekare arazi el değiştirdi diyebiliriz. Geçen yıl yabancılardan talep çoktu. Şu anda yabancı talebi yok. Sadece Araplar, Katarlılar değil, Fransızlar da Azerbaycanlı da arazi aldı. Alman, Türkmen ve Ukraynalılara da arazi sattık. Araplar sıraya girmiş değil. 3-5 ay uğraşıyoruz yabancılarla. Katar Emiri’nin annesine arazi satmak için 3 ay peşinden koştuk. Yabancının tarla vasfında arazi alması için önce şirket kurması lazım. Şahıs üzerine alamıyorlar. Valilik izniyle satış yapılıyor. Yabancıya arsa satışının prosedürü var. Şimdi satılan araziler 300-500 metrekarelik hisseler.”

"SANILANAN AKSİNE SATIŞLAR PATLAMADI"

Yine 2011’den bu yana Kanal İstanbul güzergahında arazi satışı yapan başka bir yatırım danışmanıysa, son iki aydır Kanal İstanbul’un gündeme gelmesinin satışları geçen yıla göre durdurduğunu anlattı: “Sanılanın aksine, projenin gündeme oturması satışları patlatmadı. Telefonlar çalıyor ama bilgi edinmek için. Genellikle 100-200 bin TL’lik arsalar satılıyor. 200 metrekare civarında arsalar. Arazi alan 100 kişiden 5-6’sı yabancı.”