Kanlı biten avda bir kişi gözaltında!
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 22 yaşındaki Sezgin Yeşil'in, av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin arkadaşı N.A., "taksirle adam öldürme" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor
Çanakkale'de, alınan bilgiye göre Sezgin Yeşil (22) ile arkadaşı N.A, dün gece Elmalı köyünde domuz avına gitti.
AVDAN DÖNDÜKTEN SONRA OLAY YAŞANDI
AA'da yer alan habere göre avdan döndükten sonra N.A, otomobildeki malzemeleri indirirken, av tüfeği ateş aldı.
KARNINDAN VURULDU KURTARILAMADI
Bu sırada N.A'nın yakınında bulunan Sezgin Yeşil, karnından ağır yaralandı. N.A. tarafından Biga Devlet Hastanesi'ne götürülen Sezgin Yeşil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
N.A. "taksirle adam öldürme" suçundan gözaltına alındı.