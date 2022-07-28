Kapıkule'yi kilitlediler! Edirne'ye Bulgar akını!

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girişlerine imkan sağlandı.
BULGARLAR EDİRNE'YE GELDİ
İHA'da yer alan habere göre kararının yayımlanmasının ardından, Bulgaristan vatandaşları Edirne’ye gelerek alışveriş yaptı.
GİYECEK, YİYECEK, MOBİLYA ALDILAR
Giyecekten yiyeceğe, mobilyadan kozmetiğe ihtiyaçlarının tamamını Edirne esnafından karşılayan Bulgaristan vatandaşları, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.
KAPIKULE'DE ARAÇ KUYRUĞU
Bavullarını ve bagajlarını doldurduktan sonra dönüş yoluna geçen Bulgaristan vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı’nda araç kuyruğu oluşturdu.
ARAÇLARINI DOLDURUP DÖNDÜLER
Peronlarda işlemleri tamamlanan Bulgaristan vatandaşları, ülkelerinin yolunu tuttu.
Giyecek, yiyecek ve inşaat malzemelerini Edirne’den aldıklarını söyleyen Bulgaristan vatandaşları, araçlarını tamamen doldurup Bulgaristan’a döndüğünü belirtti.
5 AYDA 950 BİN BULGAR GELDİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2022 yılının ilk beş ayında Bulgaristan’dan Türkiye’ye 950 binden fazla Bulgaristan vatandaşı giriş yaptı.
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