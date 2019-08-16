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HaberlerGündemSon dakika... Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

Denizli'de acı ölüm! Kaplumbağayı kurtarmak isterken otomobil çarptı

AA

Denizli'de yol ortasında bulunan kaplumbağayı kurtarmak isteyen kişi, araba çarpması sonucu yaşamını yitirdi

denizli trafik kazasi

Denizli'de yolun ortasında bulunan kaplumbağayı ezilmemesi için kenara alan kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre Çivril - Denizli kara yolunda Turgay Nacak, otomobili ile Denizli istikametine giderken yolun ortasında bir kaplumbağa gördü.

Otomobilini durduran Nacak, kaplumbağayı kenara bırakmak istedi. O esnada aynı istikamette seyir eden Mehmet Orhanlar'ın idaresindeki otomobil Nacak'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Nacak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle yaralanan Orhanlar, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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