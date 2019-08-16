Denizli'de yolun ortasında bulunan kaplumbağayı ezilmemesi için kenara alan kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İddiaya göre Çivril - Denizli kara yolunda Turgay Nacak, otomobili ile Denizli istikametine giderken yolun ortasında bir kaplumbağa gördü.
Otomobilini durduran Nacak, kaplumbağayı kenara bırakmak istedi. O esnada aynı istikamette seyir eden Mehmet Orhanlar'ın idaresindeki otomobil Nacak'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Nacak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle yaralanan Orhanlar, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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