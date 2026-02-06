Habertürk
        Son dakika: Karabük'te ahır yangını: 2 büyükbaş telef oldu | Son dakika haberleri

        Karabük'te ahır yangını: 2 büyükbaş telef oldu

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında 4 ahşap ev, 1 ahır ve 1 traktör yanarak kullanılamaz hale geldi, 2 büyükbaş hayvan öldü. Doğanlar köyünde sabaha karşı çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:19 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:19
        Karabük'te ahır yangını: 2 büyükbaş öldü
        Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında 4 ahşap ev, 1 ahır, 1 traktör yandı, 2 büyükbaş öldü.

        AHŞAP EVDE ALEVLER YÜKSELDİ

        DHA'nın haberine göre; Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Doğanlar köyündeki Kenan Kayabaşı’na (67) ait ahşap evde saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

        ALEVLER DİĞER EVLERE VE AHIRA SIÇRADI

        Alevler, kısa sürede Şükrü Yerlikaya (65), Mehmet Kayabaşı (85) ve Mevlüt Tunay’a (75) ait ahşap evler ile Yaşar Yüksel’e (75) ait ahıra sıçradı.

        YANGIN EKİPLER TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

        Köylülerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        2 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

        Yangında 4 ahşap ev ve 1 ahır ile 1 traktör yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan da öldü.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Malatya'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremine ilişkin Malatya'da Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nde yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hasta ve hasta yakınlarıyla hastane personelinin çıkma çabaları yer aldı. Tekerlekli sandalyede sedyedekiler ile yürüme güçlüğü çekenlere va...
        #Karabük
        #Son dakika haberler
