Karabük'te ahır yangını: 2 büyükbaş telef oldu
Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında 4 ahşap ev, 1 ahır ve 1 traktör yanarak kullanılamaz hale geldi, 2 büyükbaş hayvan öldü. Doğanlar köyünde sabaha karşı çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı
AHŞAP EVDE ALEVLER YÜKSELDİ
DHA'nın haberine göre; Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Doğanlar köyündeki Kenan Kayabaşı’na (67) ait ahşap evde saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.
ALEVLER DİĞER EVLERE VE AHIRA SIÇRADI
Alevler, kısa sürede Şükrü Yerlikaya (65), Mehmet Kayabaşı (85) ve Mevlüt Tunay’a (75) ait ahşap evler ile Yaşar Yüksel’e (75) ait ahıra sıçradı.
YANGIN EKİPLER TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
Köylülerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
2 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ
Yangında 4 ahşap ev ve 1 ahır ile 1 traktör yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan da öldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.