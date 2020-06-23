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HaberlerGündemSON DAKİKA: Karabük'te bir köy karantinaya alındı - HABERLER
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Karabük'te bir köy ikinci kez karantinaya alındı

Karabük'ün Cumayanı köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. 6 Temmuz saat 24.00'e kadar tüm köyü kapsayacak şekilde izolasyon uygulanacak. Köyün bir aylık sürenin ardından Kovid-19 vakalarında yeniden artış görülmesi nedeniyle ikinci kez karantinaya alındığı öğrenildi

karabük
AA

Valilikten yapılan açıklamada, "Merkeze bağlı Cumayanı köyünde birden fazla Kovid-19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve vakaların temaslı sayısının çok fazla olması nedeniyle 6 Temmuz saat 24.00'e kadar tüm köyü kapsayacak şekilde izolasyon uygulanmasına karar verildiği" bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilerin ve en fazla iki velisinin, belirtilen tarihlerde sınav evraklarını göstermek koşuluyla izinli sayılmalarına ve köyden çıkışlarına müsaade edilmesine, alınan bu kararlara uymayanlara gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir."

Köyün bir aylık sürenin ardından Kovid-19 vakalarında yeniden artış görülmesi nedeniyle ikinci kez karantinaya alındığı öğrenildi.

Öte yandan Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki vaka sayısında artış gözlemlendiğini, vatandaşların sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

AA'nın haberine göre; Valilik olarak ilgili kurumlarla tüm tedbirleri aldıklarını anlatan Gürel, vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.

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