Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz açıklarında 'KAIROS' isimli gemide çıkan yangının tamamen söndürüldüğünü, 'VIRAT' isimli gemiyle ilgili çeki operasyonun ise devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli gemideki yangın tamamen söndürülmüştür. Geminin karaya çekilmesi konusunda gemi şirketi ile görüşmeler devam etmektedir. VIRAT isimli gemi ile ilgili çeki operasyonu devam etmekte olup, geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli'ne yanaştırılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.