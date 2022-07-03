Karaköy'de, dümeni kilitlenen vapur iskeleye çarptı! 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika... İBB Şehir Hatları Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli vapur, iskeleye yanaşırken kaza yaptı. 7 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

DHA'nın haberine göre Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli vapur, dün saat 12.48'de iskeleye yanaştığı sırada dümeni kilitlendi.

İskeleye çarpan vapur, 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazayla ilgili bir iş yerinin güvenlik kamerası ve yolculardan birinin çektiği cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, vapurun iskeleye çarptıktan sonra geriye savrulduğu görülüyor. Cep telefonu görüntüsünde ise, kaza sonrası yolcuların çığlıkları duyuluyor.