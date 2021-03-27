Karaman'da kaybolan genç kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Karaman'da kaybolan gence telefonla ulaşıldı; askeri helikopterle kurtarıldı- HABERLER
ABONE OL

Karaman'da kaybolan gence telefonla ulaşıldı; askeri helikopterle kurtarıldı

Karaman'da, araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı olayda kayıp Ege Kabalak'ı (26) arama- kurtarma çalışmalarının 4'üncü gününde, cep telefonu ile iletişim sağlanabilmesi için bölgeye mobil baz istasyonu kuruldu. Kısa sürede Kabalak ile telefon üzerinden temasa geçilirken, durumunun iyi olduğu ve Mersin'in Cehennem Deresi Milli Parkı'nda bulunduğu öğrenildi. Ege Kabalak'a (26) arama- kurtarma çalışmalarının 4'üncü gününde Mersin'in Cehennem Deresi Milli Parkı bölgesinde askeri helikopterle ulaşıldı. Kabalak, halatla yukarı çekilerek kurtarılıp, Mersin'in Çamlıyayla ilçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

SON DAKİKA! Karaman'da kaybolan gence telefonla ulaşıldı; askeri helikopterle kurtarıldı- HABERLER
Karaman'da kaybolan genç kurtarıldı
0:00 / 0:00
DHA

Sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen Furkan Keleş (23),çarşamba günü arkadaşları Rabia Bingöl (19) ve Ege Kabalak ile otomobil ile Mersin'e gitmek için yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Ayrancı- Erdemli yolunu kullanmak istedi. Keleş'in kullandığı otomobil, saat 17.00 sıralarında, Mersin sınırı yakınlarında tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, kara saplandı. Cep telefonları da çekmeyen 3 arkadaş, geceyi araçlarında geçirdi. Keleş'in Mersin'de oturan annesi, oğluna ulaşamayınca saat 21.00'de jandarma ve AFAD'a durumu bildirdi.


İhbarın ardından harekete geçen ve gece boyunca çalışma yapan ekipler, perşembe günü saat 14.00 sıralarında Keleş'in aracına ulaştı. Rabia Bingöl ve yanındaki 'Liza' isimle köpeği araç içinde, Keleş de yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Keleş ve Bingöl, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık kontrolünden geçirilip, taburcu edildikten sonra dün taksiyle Mersin'e hareket etti. AFAD ve jandarma ekipleri ise kayıp Ege Kabalak'ın bulunması için arama- kurtarma çalışması başlattı ancak izine rastlayamadı.


4'ÜNCÜ GÜNDE CEP TELEFONUYLA TEMASA GEÇİLDİ


Arama- kurtarma çalışmasına, 4'üncü gününde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin başta olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gönderilen Jandarma Arama Kurtarma timi, Karaman, Adana ve Mersin AFAD İl Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibinden oluşan 220 kişi ve köylüler katıldı.

Önceki gün Ege Kabalak'ın Çocak mevkisindeki mescitte izine rastlanıldığının sanılması ve Mersin'deki Cehennem Deresi Milli Parkı'na yönüne gitmiş olma ihtimali üzerine çalışmalar, bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Bugün de bölgeye Kabalak'ın kullandığı cep telefonu iletişim sağlanabilmesi için mobil baz istasyonu kuruldu. Kısa sürede sinyal tespit edilirken, Kabalak ile temasa geçildi. Kabalak'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Mersin'in Cehennem Deresi Milli Parkı'nda bulunduğu öğrenildi.

Ekiplere konumunu bildiren Kabalak için arazi ve hava şartları nedeniyle askeri helikopter istendi. Görüş mesafesinin yer yer 2 metreye kadar düştüğü bölgede, soğuk hava nedeniyle ekiplerin kullandıkları arazi araçlarının cam sileceklerinin dahi donduğu öğrenildi.

GÜZEL HABER!

Ege Kabalak'a (26) arama- kurtarma çalışmalarının 4'üncü gününde Mersin'in Cehennem Deresi Milli Parkı bölgesinde askeri helikopterle ulaşıldı. Kabalak, halatla yukarı çekilerek kurtarılıp, Mersin'in Çamlıyayla ilçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adalet Bakanlığı CTE başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İKM sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?
GÜNDEMAdalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman ...
Jandarma astsubay alımı başvuru nasıl yapılır? Jandarma astsubay başvuru şartları nelerdir 2021?
GÜNDEMJandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı
Berat kandilinde nasıl ibadet edilir, nasıl namaz kılınır? Berat kandilinde yapılacak ibadetler neler?
GÜNDEMBerat kandilinde nasıl ibadet edilir?
DOLUYOR! Son dakika İstanbul baraj doluluk oranı - İSKİ 27 Mart tablosu
GÜNDEMİSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!
AŞI RANDEVU ALMA: Aşı randevu nasıl alınır? Aşı randevu e-Devlet ve MHRS ekranı
GÜNDEMKorona virüs aşı randevusu nasıl alınır?
Çaldıkları kanser ilaçlarının yerine ne koydular? - Haberler
GÜNDEMÇaldıkları kanser ilaçlarının yerine ne koydular?
BASKIN! Son dakika: İstanbul'da fuhuşa zorlanan 26 kadın kurtarıldı!
GÜNDEMİstanbul'da 26 kadın kurtarıldı!
Ramazan ne zaman? İlk oruç hangi gün tutulacak, ne zaman açılacak? İşte Ramazan ayı başlangıcı
GÜNDEMRamazan ne zaman?
Berat Kandili iftar vakti 2021: 27 Mart 2021 Berat Kandili Ankara, İzmir, İstanbul il il iftar saati ve akşam
GÜNDEMBerat Kandili iftar saati 2021 kaçta?
Kandilde nasıl tesbih çekilir? İşte Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler
GÜNDEMKandilde nasıl tesbih çekilir?