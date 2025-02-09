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        Haberler Dünya Son dakika haberi! Karayip açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Karayip açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem

        Karayip açıklarında yerel saatle 23.23'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi depremden sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Porto Riko ve ABD Virjin Adaları için tsunami uyarısı devam ediyor. ABD ana karası kıyısı için hiçbir uyarı yok. Orada tsunami tehlikesi yok." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 02:52 Güncelleme: 09.02.2025 - 03:34
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        Karayip açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem
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        Karayip açıklarında yerel saatle 23.23'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        "ABD İÇİN TSUNAMİ BEKLENMİYOR"

        Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi depremden sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD için tsunami beklenmediğini duyurdu.

        "TSUNAMİ UYARISI DEVAM EDİYOR"

        Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi depremden sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Porto Riko ve ABD Virjin Adaları için tsunami uyarısı devam ediyor. ABD ana karası kıyısı için hiçbir uyarı yok. Orada tsunami tehlikesi yok." ifadesini kullandı.

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