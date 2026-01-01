Nedir Ne Değildir? - 30 Aralık 2025 (İsrail Somali'de Neyin Peşinde?)

Somali'ye destek İsrail'e tepki. Türkiye'den İsrail'e net Somali mesajı. Ne olursa İsrail'in planı bozulur. İsrail Somali'de neyin peşinde? Afrika'da denklemler neye evriliyor? Türkiye ve İsrail bu kez Somali'de mi karşı karşıya? Tel Aviv hangi hesabı yapıyor? DAEŞ tekrar sahneye mi sürülüyor? DAEŞ'i Suriye'de kim besliyor? SDG-Şam entegrasyonunu tıkayan İsrail mi? Türkiye'ye F-35 satışı kapıda mı? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Gazeteci Can Özçelik, Kent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ünal Atabay, Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör ve Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Bahadır Keskin anlattı.