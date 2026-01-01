Habertürk
        Son dakika: Karda mahsur kalan at ve katırlar güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı

        Karda mahsur kalan at ve katırlar güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan at ve katırlar, güvenlik korucularının yardımıyla kurtarılarak sahiplerine teslim edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 10:18 Güncelleme: 01.01.2026 - 10:35
        Karda mahsur kalan atlar kurtarıldı
        Bitlis’in Hizan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan at ve katırlar, güvenlik korucularının yardımıyla kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

        YOĞUN KAR YAĞIŞI KÖYE ULAŞIMI ZORLADI

        İHA'nın haberine göre,yaz aylarında hayvanlarını dağlık alanlarda otlatan köylüler, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte at ve katırlarını köye geri getirmek istedi. Ancak Hizan’a bağlı Döküktaş köyü Kayaş mezrası kırsalında etkili olan yoğun kar yağışı, hayvanların köye ulaştırılmasını zorlaştırdı.

        MAHSUR KALAN ATLAR KÖYE ULAŞTIRILDI

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ulaşan güvenlik korucuları, köylülere yardım ederek karda mahsur kalan at ve katırları güvenli şekilde köye ulaştırdı.

