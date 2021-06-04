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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Kardeş vahşetinde sanıktan şaşırtan soru!
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Kardeşini 27 bıçak darbesiyle öldürmüştü, hakime sorduğu soru şaşırttı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, geçen yıl ağustos ayında kardeşi Seyit Taha Yüksel'i (8) 27 bıçak darbesiyle öldüren Sinan Yüksel (19),ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sinan Yüksel, kararın ardından hakime sorduğu soru ile şaşırttı. Hakim, kendisine "Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?" diye soran sanığa, "Sen cezanın kaç yıl olacağını infaz savcısına sor. Biz müebbet hapis cezası verdik" cevabını verdi

SON DAKİKA: Kardeş vahşetinde sanıktan şaşırtan soru!
Kardeş vahşetinde sanıktan hakime şaşırtan soru!
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DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, geçen yıl ağustos ayında kardeşi Seyit Taha Yüksel'i (8) 27 bıçak darbesiyle öldüren Sinan Yüksel (19),ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Manavgat'ın Kasaplar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Sinan Yüksel, geçen yıl 4 Ağustos'ta polis merkezine gidip, kardeşi Seyit Taha Yüksel'i, Türkbeleni mevkisindeki ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden polis, Seyit Taha'nın cansız bedenini buldu. Ceset üzerinde yapılan incelemede, çok sayıda bıçak yarası olduğu tespit edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen Seyit Taha Yüksel'in cansız bedeninde, 9'u öldürücü olmak üzere 27 bıçak yarası olduğu belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nin raporunda ayrıca Seyit Taha Yüksel'in iki elinde de savunma yarası şeklinde bıçak yarası olduğu kaydedildi.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Sinan Yüksel, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Sinan Yüksel'in poliste ve savcılıkta verdiği ifadede, uyuşturucu kullandığını, kardeşini de ailesinin onu çok sevmesi nedeniyle kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

'SEVMEDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM, PİŞMAN DEĞİLİM'

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayetle ilgili hazırladığı iddianamede, sanık Sinan Yüksel'in, "Biz 3 kardeşiz, ben en büyüğüm. Seyit Taha 8 yaşındadır. Olay günü saat 15.00 sıralarında Seyit Taha'ya 'Bir yere gidelim' dedim. Evden çıkmadan kimliğimle, yeşil saplı bıçağı da yanıma aldım. Türkbeleni'ne doğru kardeşimle gittik. Kardeşime önce sırtından bıçağı sapladım, sonra ön tarafından bıçakladım. Kardeşimi sevmediğim için onu öldürdüm. Daha sonra emniyete gidip teslim oldum. Ben tek başıma hücrede kalmak istiyorum. Bu durumu kendim istedim. Söyleyeceğim başka husus yoktur, pişman değilim" dediği belirtildi.

OLAYDAN 15 GÜN ÖNCE UYUŞTURUCU ALMIŞ

İddianamede ayrıca Sinan Yüksel'in olaydan 15 gün kadar önce parkta tanımadığı birinden 50 TL'lik uyuşturucu madde metamfetamin alıp kullandığını söylediği anlatıldı. İddianamede, Sinan Yüksel hakkında, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından psikiyatrik bir hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildiği hatırlatılarak, 'kardeşi kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istendi.

SANIK SEGBİS ARACILIĞIYLA KATILDI

Davanın karar duruşması Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Sinan Yüksel, SEGBİS aracılığıyla cezaevinden katılırken, salonda sanığın avukatı ile annesi Alime ve babası Osman Yüksel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve tarafların yakınları hazır bulundu.

'SİNAN NORMAL DEĞİL, YENİDEN RAPOR ALINMASINI İSTİYORUZ'

Duruşmada ifade veren anne Alime Yüksel, küçük oğlu i Seyit Taha'yı öldüren Sinan'ın normal bir insan olmadığını söyleyerek, "İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu kabul etmiyoruz. Sinan evde de hayal dünyasında yaşıyordu. Günlerce odasından çıkmıyordu. Kardeşiyle hiçbir problemi yoktu. Ben çalıştığım için küçük çocuğum Seyit Taha Yüksel'le o ilgileniyordu. Sinan normal değil, yeniden rapor alınmasını istiyoruz" dedi.

'8 AYDIR EVDE DUVARLARLA KONUŞUYORMUŞ'

Baba Osman Yüksel de, "İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu kabul etmiyoruz. Oğlum 8 aydır evde duvarlarla konuşuyormuş. Annesi öyle söyledi. Akli sağlığının yerinde olup olmadığı için yeniden rapor alınsın" diye konuştu. Duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanık Sinan Yüksel'in suçunun sabit olduğu ve savcının esas hakkındaki görüşüne katıldıklarını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada söz alan sanık avukatı, savcının esas hakkındaki görüşüne katılmadıklarını belirtti. Müvekkilinin normal olmadığını söyleyen avukat, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu kabul etmediklerini ve yeniden rapor alınmasını istedi. Avukat, müvekkilinin beraatini ya da adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

'HASTANEYE GİTMEMEK İÇİN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUM'

Mahkeme başkanı karar duruşması olduğunu hatırlattığı sanık Sinan Yüksel'e son sözlerini sordu. Sanık Sinan Yüksel bunun üzerine, "Ben olay günü polise kendim gittim. Olayı anlattım. Kaçmadım. Ben hastaneye gitmek istemiyorum. Orada benim psikolojim daha fazla bozuluyor. Hastaneye gitmemek için intihar girişiminde bulundum. Böyle bir olay olduğu için çok pişmanım" dedi.

'BEN ŞİMDİ NE KADAR HAPİS CEZASI ALDIM?'

Verilen aranın ardından sanık Sinan Yüksel'e 'öz kardeşini öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Sanığın mahkemede hal ve hareketleriyle saygılı davranışları nedeniyle indirim yapan heyet, Sinan Yüksel'in cezasını ömür boyu hapse çevirdi. Kararın okumasının ardından sanık Sinan Yüksel, "Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? Kaç yıl oluyor hapis cezası?" diye sorunca mahkeme başkanı, "Sen cezanın kaç yıl olacağını infaz savcısına sor. Biz müebbet hapis cezası verdik" dedi.

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