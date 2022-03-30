Karısını sırtından bıçaklayıp öldürdü! Çocuğunu alıp kaçtı 0:00 / 0:00

İHA

Olay İzmit ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı P. bilinmeyen bir sebeple eşi Ayşe P.'yi (41) 3 kez sırtından bıçakladı.

İHA'da yer alan habere göre Ayşe P. kanlar içinde yere yığılırken, Hacı P. ise çocuğunu alarak kayıplara karıştı.

Ağır yaralanan Ayşe P., sokağa çıkarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇOCUĞUNU ALIP KAÇTI

Ayşe P., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 41 yaşındaki kadının hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çiftin evinden zaman zaman tartışma sesleri yükseldiğini ileri süren bir vatandaş, "Bu çift 1 ay önce buraya taşınmış, hatta eşyalarını da el arabasıyla taşımışlar. Çok fazla gürültü yapıyorlarmış, demek ki aralarında geçimsizlik vardı. Dediklerine göre kadını, eşi sırtından bıçaklamış, çocuğu da alıp kaçmış. Kadını bayıldı zannetmişler ancak bıçaklandığı ortaya çıktı" dedi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.