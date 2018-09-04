kasap köfte
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam > Son dakika: Kasap köftenin satışına onay çıktı

Kasap köftenin satışına onay çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırmızı ve beyaz etin karıştırılmasıyla yapılan kasap köftenin satışına onay verdi. Tebliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvan karkas etlerinin birbirleriyle, kanatlı hayvan karkas etlerinin de birbirleriyle karıştırılabileceği ifade edildi. Farklı hayvan türlerine ait karkas etler ise birbirleriyle karıştırılamayacak

04.09.2018 - 07:28 | Güncelleme:

İlk olarak 2012’de kırmızı ve beyaz etin karıştırılarak satılmasına yasak getiren Tarım ve Orman Bakanlığı, önceden hazırlanmış kasap köftenin satılmasına da yasak getirmişti. Sonrasında yasak yumuşatılarak 10 kilograma kadar kasap köftenin yapılıp, satılmasına müsaade edilmişti.

Şimdi ise Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre 2012’de yayımlanan et tebliğindeki kırmızı ve beyaz etin karıştırılarak satılması yasağının devam ettiğini ancak yeni hazırlanan taslakta vatandaşı ilgilendiren değişiklikler bulunduğu öğrenildi.

Meltem Özgenç'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, söz konusu tebliğin yürürlüğe girmesiyle ette yağ oranının yüzde 25’i geçemeyeceğini belirten yetkililer, şu bilgileri verdi:

“Kırmızı etten yapılacak köftede, hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve soya kullanılamayacak. Daha önce denetimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle mekanik ete getirilen (makine ile kesilen etler) yasak bu tebliğ ile kaldırılacak ve 160 bin ton etin çöpe gitmesi engellenecek.

Daha önce denetlemelerdeki sıkıntılar nedeniyle kanatlıların mekanik etle kesimlerinde kemikler de ete girebiliyordu. Bu olmasa bile kemik çevresinde kalan etler ciddi bir miktar oluşturuyordu. Gelişen teknoloji kemik çevresinde et kalmasını minimuma indirdi. Ayrıca artık denetlemeler tam olarak yapılabildiğinden ete kemik girmesi de engellendi. Bu nedenle kanatlılarda mekanik et kesimi artık serbest. Günlük 10 kilo sınırı getirilen kasap köfte de artık serbestçe satılacak.”

KANATLIDA PAKETE DEVAM

Çiğ etler ve sakatatın birbiriyle temas etmeyecek şekilde muhafaza edilerek sevk edilmesine ve piyasaya arz edilmesine de onay veren tebliğin diğer ayrıntıları ise şöyle:

“Çiğ kanatlı eti, kanatlı kıyma, hazırlanmış kanatlı eti karışımları ve kanatlı eti ürünlerine deri olarak sadece kanatlı karkası üzerindeki kanatlı derisi katılabilecek. Çiğ kanatlı etleri hazır ambalajlı olarak piyasaya arz edilecek ve perakendeci tarafından ambalaj bütünlüğü bozulmadan son tüketiciye sunulacak. Ancak satın alınan hazır ambalajlı kanatlı etleri, tüketici talebi doğrultusunda anında parçalanabilecek. Kıymadan elde edilen hazırlanmış kırmızı et karışımlarının içerdiği yağ oranı kütlece en çok yüzde 25 ve tuz oranı kütlece en çok yüzde iki olacak. Ülkemize özgü et ürünlerinin (sucuk ve pastırma) üretimi sırasında işleme basamaklarından biri olan kurutma işlemi dış mekandan kaynaklanabilecek herhangi bir bulaşı olmaması ve gerekli koruyucu tedbirlerin alınması şartıyla doğal şartlarda gerçekleştirilebilecek.”

MANTI VE ÇİĞKÖFTE DE TEBLİĞ KAPSAMINDA

Tebliğ kapsamına girmeyen mantı, içli köfte, çiğköfte, kadınbudu köfte, lahmacun, pide, kebap, pizza gibi yemek, hazır yemek, tabldot yemek ve mezelerin üretiminde kullanılan çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma ve et ürünleri de tebliğe uygun olacak. Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere dışarıdan et proteini katılamayacak.

KANATLI ETE KIRMIZI ET KARIŞTIRILABILECEK

Tebliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvan karkas etlerinin birbirleriyle, kanatlı hayvan karkas etlerinin de birbirleriyle karıştırılabileceği ifade edildi. Farklı hayvan türlerine ait karkas etler ise birbirleriyle karıştırılamayacak. Ancak sadece kanatlı eti ürünlerine kırmızı et veya yağı karıştırılabilecek. Sektör temsilcileri, “Tavuktan sucuk yaparken kırmızı et karışımı olmayınca fermantasyonda sorun olabiliyordu. Bu yüzden üretici tavuk sucuğuna kırmızı et karıştırıyordu. Tebliğle girerse tavuk etinden üretim yapanlar rahatlayacaktır” dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 3
  • Misafir 56 saniye önce
    Et pahalandı.Karışım serbest kaldı.Karışıma devam,ne yediğimiz belli değil
  • Misafir 1 dakika önce
    Artan fiyatlar karşısında her yol mübahtır felsefesi...
  • Misafir 13 dakika önce
    hahaha tüm marketlerde kasaplarda kasap köfte satılıyordu zaten.. emin olun kimse takmıyor ve zaten kendileri de biliyor kimse takmadığını zaten milletin gözünü boyamak için bu tarz kuralları çıkarıyorlar.hele et karkas fiyatları belirliyorlar ya her yerimle gülüyorum. hiç kasap market bu fiyatlara uymuyor. hele kurbanlıklar için fiyat belirlediklerinde gülmekten yerlere yatıyorum. piyasada satılan kurbanlık ile devletin belirlediği fiyat arasında uzaktan yakından alaka bile olmuyor. sırf milletin gözünü boyamak için uyduruktan fiyatlar belirleniyor.
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.