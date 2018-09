İlk olarak 2012’de kırmızı ve beyaz etin karıştırılarak satılmasına yasak getiren Tarım ve Orman Bakanlığı, önceden hazırlanmış kasap köftenin satılmasına da yasak getirmişti. Sonrasında yasak yumuşatılarak 10 kilograma kadar kasap köftenin yapılıp, satılmasına müsaade edilmişti.

Şimdi ise Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre 2012’de yayımlanan et tebliğindeki kırmızı ve beyaz etin karıştırılarak satılması yasağının devam ettiğini ancak yeni hazırlanan taslakta vatandaşı ilgilendiren değişiklikler bulunduğu öğrenildi.

Meltem Özgenç'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, söz konusu tebliğin yürürlüğe girmesiyle ette yağ oranının yüzde 25’i geçemeyeceğini belirten yetkililer, şu bilgileri verdi:

“Kırmızı etten yapılacak köftede, hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve soya kullanılamayacak. Daha önce denetimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle mekanik ete getirilen (makine ile kesilen etler) yasak bu tebliğ ile kaldırılacak ve 160 bin ton etin çöpe gitmesi engellenecek.

Daha önce denetlemelerdeki sıkıntılar nedeniyle kanatlıların mekanik etle kesimlerinde kemikler de ete girebiliyordu. Bu olmasa bile kemik çevresinde kalan etler ciddi bir miktar oluşturuyordu. Gelişen teknoloji kemik çevresinde et kalmasını minimuma indirdi. Ayrıca artık denetlemeler tam olarak yapılabildiğinden ete kemik girmesi de engellendi. Bu nedenle kanatlılarda mekanik et kesimi artık serbest. Günlük 10 kilo sınırı getirilen kasap köfte de artık serbestçe satılacak.”

KANATLIDA PAKETE DEVAM

Çiğ etler ve sakatatın birbiriyle temas etmeyecek şekilde muhafaza edilerek sevk edilmesine ve piyasaya arz edilmesine de onay veren tebliğin diğer ayrıntıları ise şöyle:

“Çiğ kanatlı eti, kanatlı kıyma, hazırlanmış kanatlı eti karışımları ve kanatlı eti ürünlerine deri olarak sadece kanatlı karkası üzerindeki kanatlı derisi katılabilecek. Çiğ kanatlı etleri hazır ambalajlı olarak piyasaya arz edilecek ve perakendeci tarafından ambalaj bütünlüğü bozulmadan son tüketiciye sunulacak. Ancak satın alınan hazır ambalajlı kanatlı etleri, tüketici talebi doğrultusunda anında parçalanabilecek. Kıymadan elde edilen hazırlanmış kırmızı et karışımlarının içerdiği yağ oranı kütlece en çok yüzde 25 ve tuz oranı kütlece en çok yüzde iki olacak. Ülkemize özgü et ürünlerinin (sucuk ve pastırma) üretimi sırasında işleme basamaklarından biri olan kurutma işlemi dış mekandan kaynaklanabilecek herhangi bir bulaşı olmaması ve gerekli koruyucu tedbirlerin alınması şartıyla doğal şartlarda gerçekleştirilebilecek.”

MANTI VE ÇİĞKÖFTE DE TEBLİĞ KAPSAMINDA

Tebliğ kapsamına girmeyen mantı, içli köfte, çiğköfte, kadınbudu köfte, lahmacun, pide, kebap, pizza gibi yemek, hazır yemek, tabldot yemek ve mezelerin üretiminde kullanılan çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma ve et ürünleri de tebliğe uygun olacak. Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere dışarıdan et proteini katılamayacak.

KANATLI ETE KIRMIZI ET KARIŞTIRILABILECEK

Tebliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvan karkas etlerinin birbirleriyle, kanatlı hayvan karkas etlerinin de birbirleriyle karıştırılabileceği ifade edildi. Farklı hayvan türlerine ait karkas etler ise birbirleriyle karıştırılamayacak. Ancak sadece kanatlı eti ürünlerine kırmızı et veya yağı karıştırılabilecek. Sektör temsilcileri, “Tavuktan sucuk yaparken kırmızı et karışımı olmayınca fermantasyonda sorun olabiliyordu. Bu yüzden üretici tavuk sucuğuna kırmızı et karıştırıyordu. Tebliğle girerse tavuk etinden üretim yapanlar rahatlayacaktır” dedi.

