Kaşıkçı davasında flaş ifade! 0:00 / 0:00

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin 2’si azmettirici 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, duruşmaya şikayetçi Hatice Cengiz ve avukatları katıldı. Sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Mahkeme başkanı, savcılık tarafından 6 şüpheli hakkında yeni açılan ikinci iddianamenin de ana dosya ile birleştirilmesine karar verildiğini belirtti. Duruşmada söz alan Hatice Cengiz, şikayetinin devam ettiğini söyledi.

"KAŞIKÇI’YI 30 YILDIR TANIYORUM"

Tanık olarak dinlenen eski politikacı ve gazeteci Dr. Ayman Nour, Cemal Kaşıkçı’yı 30 yıldır tanıdığını belirterek Londra’da bir dergi projesinde beraber çalıştıklarını ve arkadaşlıklarının Kaşıkçı’nın ölümüne kadar devam ettiğini söyledi.

CEMAL KAŞIKÇI HIÇKIRARAK AĞLAMIŞ

Cemal Kaşıkçı’nın kendisine 2016 sonrası Kahtani ailesi tarafından tehdit edildiğini söylediğini belirten Ayman Nour, “Cemal Kaşıkçı, Amerika’dayken gece geç bir saatte beni aradı. Skype üzerinden bağlanmak istedi. Biz de çok şaşırdık. Çok sert açıklama yaptı. Bu sert açıklamaları beni şaşırttı. 1 hafta sonra Cemal İstanbul’a geldi görüştük. Röportaj vereceğini söyledi benim kanalıma.

Ancak Skype üzerinden yapılan röportajın silinmesini ve sosyal medyada yayınlanmamasını istedi. Ben ‘neden’ diye sordum. Kahtani kendisini aramış çok sert bir şekilde tehdit etmiş. Onun çocukları olduğunu ve tanıdığını söylemiş. Cemal o esnada hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Zaten sonraki röportajında da Skype’da yaptığı konuşmanın tam tersi bir konuşma yaptı” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.