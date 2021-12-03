O anlar kamerada! Kasiyerin başına silah dayadı!

Şanlıurfa'da, gece Hayati Harrani Caddesi´ndeki markette akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre, markete giren şüpheli, içeride müşteri kalmayınca kadın kasiyerin bulunduğu alana geçti.
BAŞINA SİLAH DAYAYIP "KASAYI AÇ" DEDİ
DHA'da yer alan habere göre kapüşonlu şüpheli, kasiyerin başına tabanca dayayıp, kasayı açmasını istedi.
KASİYER BAĞIRMASIYLA PANİKLEYİP KAÇTI
Kasiyerin bağırmasıyla panikleyen şüpheli, marketten kaçtı. Arkasından dışarı çıkan kasiyerin yardım istemesiyle çevredekiler, polise haber verdi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ YAKALANDI
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip şüphelinin A.A. olduğunu belirledi.
Polis ekipleri, A.A.'yı kısa sürede suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. A.A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.
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