Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede iki savaş uçağının çarpıştığı ifade edildi.
Açıklamada pilotların kendilerini güvenli bir şekilde uçaklardan fırlattığı belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
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