Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği kaydedildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla Marmara'nın kuzeyinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimleri, Erzurum ve Ağrı’nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Açıklamada, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği kaydedildi.
KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimleri ile Trakya'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
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