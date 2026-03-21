Kayseri'de bir kişi tartıştığı karısını silahla öldürüp, kaçtı
Kayseri'de bir kadın cinayeti meydana geldi. H.A.S. ile eşi Gamze S. arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, H.A.S., Gamze S.'ye silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Giriş: 21.03.2026 - 10:22
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde H.A.S., eşi Gamze S.’yi silahla vurarak öldürdü.
BİLİNMEYEN NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'nın haberine göre olay; gece saatlerinde Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana geldi. H.A.S. ile eşi Gamze S. Arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE ATEŞ ETTİ
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası H.A.S., eşine silahla ateş etti.
OLAYIN ARDINDAN KAÇTI
Şüpheli evden kaçarak uzaklaştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Ekipler Gamze S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ve jandarma ekipleri H.A.S.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir
