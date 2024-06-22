Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, CHP üyesi Şerafettin Bahadır, kimliği belirsiz kişiler tarafından önce darbedildi, ardından tabancayla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bahadır'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

​Olay, akşam saatlerinde Pınarbaşı ilçesinde meydana geldi. CHP üyesi Şerafettin Bahadır'ın otomobili kimliği belirsiz kişiler tarafından durduruldu. Önce darbedilen Bahadır, sonrasında tabancayla ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bahadır, sağlık ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan Bahadır, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olduğu öğrenilen Bahadır'ın yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.