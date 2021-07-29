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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kayseri'deki felakette de 2. gün!
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Kayseri'deki felakette de 2. gün! Aladağlar Milli Parkı'nda söndürme çalışmaları sürüyor

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda dün başlayan yangın, Ulupınar Mahallesi'nde kısmen kontrol altına alındı. Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki yangını ise kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

SON DAKİKA: Kayseri'deki felakette de 2. gün!
Kayseri'deki felakette de 2. gün!
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AA

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda dün başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kapuzbaşı ile Ulupınar mahalleleri arasında bulunan ormanlık alandaki ziyaretçi tanıtım merkezinin girişinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ulupınar bölgesindeki yangın kısmen kontrol altına alındı, Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki yangını ise kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Gece boyu soğutma işlemlerinin devam ettiği yangın bölgesinde şiddetli rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor. Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Niğde'den getirilen arazözlerle de alevlere müdahale ediliyor.

Arazinin engebeli olduğu bölgede arazözlerin ilerlemesi için iş makineleri yol açmaya çalışıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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