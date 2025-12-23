Kıraathanede çıkan kavga kanlı bitti
Kayseri'de bir kıraathanede bıçaklı kavga yaşandı. Çıkan kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ
AA'nın haberine göre; Hasan Hüseyin Kütük ile Can Ahmet A. arasında henüz belirlenmeyen sebeple tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Can Ahmet A, bıçakla Kütük'ü yaraladı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ağır yaralanan Kütük, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kıraathanede çıkan kavgada bıçakla yaralanan Hasan Hüseyin Kütük, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.