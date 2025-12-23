Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kayseri haberleri: Kıraathanede çıkan kavga kanlı bitti | Son dakika haberleri

        Kıraathanede çıkan kavga kanlı bitti

        Kayseri'de bir kıraathanede bıçaklı kavga yaşandı. Çıkan kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 10:12 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıraathanede çıkan kavga kanlı bitti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

        AA'nın haberine göre; Hasan Hüseyin Kütük ile Can Ahmet A. arasında henüz belirlenmeyen sebeple tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Can Ahmet A, bıçakla Kütük'ü yaraladı.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Ağır yaralanan Kütük, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kıraathanede çıkan kavgada bıçakla yaralanan Hasan Hüseyin Kütük, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #kayseri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!