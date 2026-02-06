Kayseri-Malatya yolu kapandı!
Kayseri-Malatya kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Giriş: 06.02.2026 - 15:00 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:00
Kayseri-Malatya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
AA'da yer alan habere göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri-Malatya arasında ulaşımın sağlandığı Pınarbaşı-Gürün kara yolunda, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak araç geçişine izin verilmiyor.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
