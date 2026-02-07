Habertürk
        Son dakika: Kayseri merkezli 'yasa dışı bahis' operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı

        Kayseri merkezli 'yasa dışı bahis' operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı

        Kayseri  merkezli 7 ilde, 'Yasa dışı bahis' soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 16'sı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 12:45 Güncelleme: 07.02.2026 - 12:46
        Yasa dışı bahis operasyonu: 16 tutuklama
        Kayseri merkezli 7 ilde, 'Yasa dışı bahis' soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

        23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatıldığı ve bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. MASAK koordinesinde yapılan çalışmalarda işlem hacminin 2 milyar 865 milyon TL olduğunu tespit eden ekipler, Kayseri merkezli Nevşehir, İstanbul, Bursa, Sivas, Sinop ve Adana'da düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda aralarında banka hesaplarını menfaat karşılığı kullandıran kişilerin de olduğu 23 şüpheliyi yakaladı.

        16 KİŞİ TUTUKLANDI

        Yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden 16’sı tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

        #kayseri
        #Son dakika haberler
