Kaza şüphesi doğru çıktı! Yakınlarını ararken yıkıldılar
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Eyüp Nesil'in kazada hayatını kaybettiği belirlendi. Akrabaları, Nesil'in kullandığı aracı su kanalına devrilmiş ve çalışır halde buldu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişinin kazada hayatını kaybettiği belirlendi.
AA'da yer alan habere göre şehir dışından gelerek Kuzuluk Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyaret ettikten sonra gece hafif ticari araçla yola çıkan Eyüp Nesil'den (45) haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde yola çıktı.
TRAKTÖR YARDIMIYLA ÇIKARDILAR
Yakınları, Nesil'in kullandığı aracı su kanalına devrilmiş ve çalışır halde buldu. Traktör yardımıyla aracı kaldıran yakınları, Nesil'i hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Nesil'in cenazesi, incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine kaldırıldı.