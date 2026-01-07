Habertürk
        Son dakika: Kazdağları'nda kaybolan 3 kişi, 12,5 saatlik çalışmayla bulundu | Son dakika haberleri

        Kazdağları'nda kaybolan 3 kişi, 12,5 saatlik çalışmayla bulundu

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'na gezmek için çıkan ve kendilerinden haber alınamayan 3 kişi, ekiplerin 12,5 saatlik ortak çalışmasıyla sağ bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 17:41 Güncelleme: 07.01.2026 - 17:41
        Kazdağları'nda kaybolan 3 kişi 12 saatte bulundu
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'na gezmek için çıkan ve kendilerinden haber alınamayan 3 kişi, ekiplerin 12,5 saatlik ortak çalışmasıyla sağ bulundu.

        10 SAAT BOYUNCA HABER ALINAMADI

        DHA'nın haberine göre olay Edremit ilçesine bağlı Mehmetalan Mahallesi kırsalında meydana geldi. Kazdağları'na gezmek için çıkan C.M. (21), O.K.K. (37) ve İ.D.'den (31) yaklaşık 10 saat boyunca haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        TELEFON VE SİNYAL TAKİBİ YAPILDI

        Saat 01.00 sıralarında gelen ihbarla Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD, UMKE, Orman İşletme Müdürlüğü, Milli Parklar Kazdağı Şefliği ve İDA SAR Arama Kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve telefon sinyal takibi de yaptı.

        DURUMLARININ İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

        Çalışmalar sonucu 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil, Dalaksuyu mevkiinde tespit edildi. Saat 13.30 sıralarında ulaşılan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

