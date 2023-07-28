Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 4'üncü günde devam etti. Gece görüşlü helikopterlerin çalışmalarının ardından sabah saatlerinde de havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın bugün kontrol altına alındı
Antalya'nın Kemer ilçesinde devam eden orman yangını 4'üncü gününde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
90'INCI SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kemer'de 5 gündür devam eden orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemer orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık" dedi.
Vali Ersin Yazıcı ise "24 Temmuz Pazartesi günü saat 21.08'de başlayan ve ciğerimizi yakan; kayalık ve kanyonların olduğu derin bir vadi içinde devam eden Kemer orman yangınını bütün kurumlarımızın mücadelesi ile 90'ıncı saatte kontrol altına aldık.
Orman yangını haberini aldığımız ilk andan itibaren Yeşil Vatan için gözünü budaktan sakınmadan geceli gündüzlü mücadele eden Ormanın Kahramanları´na; Emniyet, Jandarma, AFAD, DSİ, KGM, İtfaiye personelimize; mücadelemize destek veren hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum" paylaşımı yaptı.
4 GÜNDÜR SÜRÜYORDU
Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında hava gücü 4 günde 1963 sorti yaptı.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göynük Değirmendere Mahallesi'nde 24 Temmuz Pazartesi akşam başlayan orman yangınına aralıksız müdahale edildiğini bildirdi.
Karacabey, "An itibarıyla hava gücümüz 431 saat uçuş gerçekleştirip 1963 sorti yaptığı Kemer orman yangınına 7 bin 230 ton su ile doğrudan müdahale etti. Kara ve hava gücümüzle sonuca ulaşıp yangının kontrol altına alındığı haberini vermek için ormanın kahramanları aralıksız mücadele ediyor." ifadesini kullandı.
Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, yangınla mücadele sırasında helikopterin denize düşen bambisinin (su sepeti) Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce çıkarılma görüntüsü paylaşıldı.
Paylaşımda, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz sırasında meydana gelen küçük aksaklıkları el ele birlikte aşıyoruz." notu yer aldı.
GECE MÜDAHALE DEVAM ETTİ
Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları, gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahaleyle sürdü.
Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi günü saat 21.08'de çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 4 uçak ve 20 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.
Bölgede 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle söndürme çalışmaları sürdü.
Yangına karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.