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Karacabey, "An itibarıyla hava gücümüz 431 saat uçuş gerçekleştirip 1963 sorti yaptığı Kemer orman yangınına 7 bin 230 ton su ile doğrudan müdahale etti. Kara ve hava gücümüzle sonuca ulaşıp yangının kontrol altına alındığı haberini vermek için ormanın kahramanları aralıksız mücadele ediyor." ifadesini kullandı.