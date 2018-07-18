Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının Man Adası'na para transfer ettiği iddiası üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açılan davada mahkeme 359 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Duruşmaya ise mahkeme hakimi ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in 'cübbe' polemiği damga vurdu. Avukat Celal Çelik duruşma salonunu terk etti. Mahkeme hakimi kararını açıkladıktan sonra, “Umarım en doğru kararı vermişizdir” diye konuştu.

Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının yurt dışına para transer ettiği iddiası üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat talebiyle açtığı davanın karar duruşması görüldü. Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 11 davacının ve davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı katıldı.

"İFTİRA VE HAKARET ETTİ"

Davacılar avukatı Ferah Yıldız, müvekkillerine iftira ve haraket edildiğini belirterek mahkemenin tarafsız bir şekilde karar vermesini talep etti. Yurtdışına milyonlarca lira para transfer edildiği iddialarının ispatlanamadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü Özdemir Bayraktar'ın avukatı ise, karşı taraftan şahsi veya medya aracılığıyla herhangi bir özrün de dilenmediğini söyledi.

AVUKAT CÜBBE ÇIKARDI

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise davada hukuksuzluklar yapıldığını belirterek, "Defalarca mahkemeden davacı sayın Recep Tayyip Erdoğan nedeniyle nesnel davranamayacağı düşüncesini ortaya koyduk. Hakimin reddi yoluna başvurduk. Hukuksuz şekilde taleplerimiz reddedildi. Verilecek hukuksuz kararın belli olduğu düşüncesiyle hukuksuz yargılamayı mesrulaştırmamak anlamında cübbemizi çıkarıyorum" dedi.

MAHKEME HAKİMİ TEPKI GÖSTERDİ

Cübbesini çıkaran avukat Çelik'e tepki gösteren mahkeme hakimi Memun Kılıç, "Hem Erdoğan beyin hem Kılıçdaroğlu'nun milyonlarca seveni var. Lütfen cübbenizi çıkarmayın. Ben de burda cübbeyi çıkarıp gidemem. Cübbe çıkarılamaz. Çok üzülürüm. Lütfen cübbenizi giyin. Kemal beyin milyonlarca seveni var. Başımızın tacıdır. Yakıştıramam size. Belki reddeceğim davayı ne biliyorsun. Ben öyle kimseden korkmam. Ben sizi kişisel olarak çok seviyorum. Ben İzmirliyim Kemal bey de İzmir milletvekilidir. Müvekkillerinizin ağırlığına uygun davranın. Cübbe çıkarılır mı ya. Çıkarıldı mı geri de giyilmez" diye konuştu. Tekrar cübbesini giyen avukat Çelik, mesleğini burada yapamadığını, duruşmadan çıkma iradesini kullanmak istediğini belirtti. Hakim Kılıç ise, "Lütfen bir daha cübbe çıkarmayın" ricasında bulundu.

"DURUŞMADAN ÇIKMA İSTEĞİ KENDİ TERCİHİ"

Davacılar avukatı Yıldız tekrar söz alarak karşı taraf vekili hakkında dava açma haklarını saklı tuttuklarını belirtti. Duruşmadan çıkma istemesi karşısında baskı yapılmaması gerektiğini ve tercihin kendisine ait olduğunu dile getirdi.

HAKİM DURUŞMAYA ARA VERDİ

Yeniden söz alan avukat Çelik, burada görevini yapamadığını yineleyerek cübbesini çıkardı ve salonu terk edeceğini belirtti. Mahkeme hakimi tekrar müdahale ederek, "Benim 3 katım hakimlik yapmışsınız. Şahsınıza yönelik burada herhangi bir sıkıntı yok. Genel başkanınız milyonlarca kişinin lideridir. Yine de salonu terk etme iradesi size ait" dedi ve duruşmaya 2 dakika ara verdiğini söyledi.

AVUKAT SALONU TERK ETTİ

Aranın ardından mahkeme hakimi, "Benim kanaatim odur ki toplanması gereken delilleri topladık. Ben karar vermek istiyorum. Gitmemenizi arzu ederim" dedi. Avukat Çelik cübbesini çıkararak duruşmayı terk etti.

359 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT

Mahkeme hakimi Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 150 bin, Özdemir Bayraktar'a 60 bin, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Byraktar'a 22'şer bin, Necmettin Bilal Erdoğan'a 20 bin, Ahmet Burak Erdoğan'a 16 bin, Mustafa Erdoğan'a 15 bin, Sadık Albayrak ve Ziya İlgen'e 14'er bin, Orhan Uzuner ve Osman Ketenci'ye 13'er bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Toplamda 359 bin TL tazminata karar veren mahkeme hakimi, “Umarım en doğru kararı vermişizdir” dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Kasım 2017 günü partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve yakın çevresinin yurt dışındaki bir şirkete para transferi yaptığını ifade etti. Açıklamaların üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oğulları Ahmet Burak Erdoğan ve Necmeddin Bilal Erdoğan, kızları Esra Albarak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürleri Özdemir Bayraktar, Sadık Albayrak, Orhan Uzuner ve Osman Ketenci toplamda 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan ve ailesinin Kılıçdaroğlu'na açtığı diğer davalar devam ederken, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve ailesine 197 bin, Anadolu 9. Asliye Hukuk 142 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.

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