Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanaat önderleriyle görüşün' talimatı 0:00 / 0:00

CHP Parti Meclisi toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda Parti Meclisi üyelerine seslenen Kılıçdaroğlu, sorunlarının doğrudan halktan dinlenilmesi gerektiğini kaydetti. Her bölgenin şehrin ilçenin kanaat önderleriyle görüşülmesi talimatını verdi. CHP Lideri sadece sorunların değil çözümlerin de anlatılmasını istedi.

KALABALIK MİLLETVEKİLİ HEYETLERİ İLLERE GİDECEK

Geçtiğimiz günlerde Genel Başkan yardımcısı Ali Öztunç başkanlığındaki 28 kişilik milletvekili heyeti Elazığ'a gitmiş deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde incelemişti. Genel Başkan'dan gelen bu talimatın ardından artık illere kalabalık milletvekili heyetleri gidecek ilçelerde köylerde incelemelerde bulunacak vatandaşlarla bir araya gelecek.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MİLLET İTTİFAKI VURGUSU

Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi üyelerine seslenirken Millet İttifakı vurgusu da yaptı. CHP Lideri Türkiye'nin sorunlarının ancak Millet İttifakı tarafından çözülebileceğini söyledi. Ve ittifak olarak da buna hazır olduklarını kaydetti.

MYK'YA TAŞINMAZLARI SATMA YETKİSİ VERİLDİ

2021 bütçesinin de görüşüldüğü 4 saatlik toplantıda MYK'ya partiye ait taşınmazların satışı için yıllık olarak verilen rutin yetki verildi. Öte yandan görevden alınan Ağrı Gaziantep ve Elazığ il başkanlarının görevden alınmalarına yaptıkları itirazlar da oy birliği ile reddedildi.