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Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye: Bela çıkartmayın

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yönetimde etkin isimlerden biri olarak görülen kız kardeşi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kore politikasını ortaya koymaya hazırlandığı bir dönemde ABD'ye "bela çıkartmama" uyarısında bulundu.

SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye: Bela çıkartmayın - Haberler
Kuzey Kore'den ABD'ye: Bela çıkartmayın!
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BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Kim Yo-jong, ağabeyi Kim Jong-un'un güçlü bir müttefiki olarak değerlendiriliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yönetimde etkin isimlerden biri olarak görülen kız kardeşi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kore politikasını ortaya koymaya hazırlandığı bir dönemde ABD'ye "bela çıkartmama" uyarısında bulundu.

Kim Yo-jong devlet medyasında yayımlanan açıklamasında, ABD ve Güney Kore'yi ortak askeri tatbikatları nedeniyle eleştirdi.

Kim'in açıklamaları, üst düzey ABD'li yetkililerin Seul ziyaretinden bir gün önce yayımlandı.

Amerikan hükümeti, haftalardır Kuzey Kore'yle diplomatik temas kurmaya çalıştıklarını söylemişti.

Pyongyang yönetimi henüz Biden'ın başkanlığını kabul etmedi.

Kim Yo-jong, resmi Rodong Sinmun gazetesinde yayımlanan açıklamasında "Topraklarımızdan okyanusa doğru barut kokusunu yaymaya uğraşan ABD'deki yeni yönetime bir tavsiye. Gelecek dört yılda huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bir ilk adım olarak bela çıkartmaktan sakınmaları iyi olur" dedi.

Kim, işgal hazırlıkları olarak gördükleri ortak tatbikatlara karşı ülkesinin tavrını tekrarladı ve "Güney Kore yine 'Savaş Yürüyüşünü, 'Kriz yürüyüşünü' seçti" ifadelerini kullandı.

- Getty Images
Donald Trump'ın, Kim Jong-un ile buluşmaları diplomatik çıkmazı aşmakta başarılı olamadı.

Kim Yo-jong, Kim Jong-un'un küçük kız kardeşi ve kardeşler arasında yakın ve güçlü bir müttefik olarak görülen tek isim.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Japonya ve Güney Kore ziyaretlerinde, Kuzey Kore'nin nükleer programının başlıca gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

Başkan Biden, Kuzey Kore politikasına yönelik değerlendirmesinin gelecek ay açıklanması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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