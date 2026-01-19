Kiraz'da traktör kazası: 1 ölü
İzmir'in Kiraz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
KONTROLDEN ÇIKARAK İNCİR EKİLİ TARLAYA DEVRİLDİ
İHA'nın haberine göre olay, sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Haliller Mahallesi'nden Tekbıçaklar Mahallesi'ne seyreden Kadir Çiftçi (30) yönetimindeki traktör, eğimli ve virajlı yolda kontrolden çıkarak incir ekili tarlaya devrildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sürücü, traktörün arka tekerinin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.