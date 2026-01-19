Habertürk
        Son dakika: Kiraz'da traktör kazası: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Kiraz'da traktör kazası: 1 ölü

        İzmir'in Kiraz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 12:19 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:19
        Devrilen traktörün altında kaldı
        İzmir'in Kiraz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        KONTROLDEN ÇIKARAK İNCİR EKİLİ TARLAYA DEVRİLDİ

        İHA'nın haberine göre olay, sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Haliller Mahallesi'nden Tekbıçaklar Mahallesi'ne seyreden Kadir Çiftçi (30) yönetimindeki traktör, eğimli ve virajlı yolda kontrolden çıkarak incir ekili tarlaya devrildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sürücü, traktörün arka tekerinin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Eşiyle tartışan baba, 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

        #İzmir
        #Son dakika haberler
