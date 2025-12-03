Habertürk
        Son dakika: Kırklareli haberleri: 53 öğrenci tavuk pilavdan zehirlendi şüphesi | Son dakika haberleri

        53 öğrenci tavuk pilavdan zehirlendi şüphesi

        Kırklareli Üniversitesi'nde dün öğle saatlerinde dağıtılan tavuklu pilavı tüketen 53 öğrencinin, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin olayın ardından başlatılan incelemeyi yakından takip ettiği belirtildi

        Giriş: 03.12.2025 - 12:08 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:08
        Kırklareli Üniversitesi’nde dün öğle saatlerinde dağıtılan tavuklu pilavı tüketen 53 öğrenci, zehirlenme şüphesi içinde hastaneye başvurdu.

        53 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ İDDİASI

        İHA'nın haberine göre; Kırklareli Üniversitesi’nde dün öğle saatlerinde dağıtılan tavuklu pilavı tüketen 53 öğrenci, kısa süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleriyle Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

        CİDDİ BİR SAĞLIK SORUNU YOK

        Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından 45 öğrencinin taburcu edildiği, 8 öğrencinin ise müşahede altında tutulduğu bildirildi. Öğrencilerin sağlık durumlarında ciddi bir sorun bulunmadığı kaydedildi.

        SAĞLIK EKİPLERİ YAKIN TAKİPTE

        Kırklareli Valisi Uğur Turan ve ilgili kurum müdürleri hastaneye giderek, öğrencilerin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sağlık ekiplerinin olayın ardından başlatılan incelemeyi yakından takip ettiği belirtildi.

