Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu iade edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aradığımız 12 suçluyu; 7'si Gürcistan'dan, 3'ü Almanya'dan, diğerleri Avusturya ve Fransa'dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.K., O.U., M.T., K.K., B.T., T.L., İ.K., A.A., S.D., E.Y., Z.S. ve H.D. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.
Giriş: 01.12.2025 - 08:53 Güncelleme: 01.12.2025 - 09:34
