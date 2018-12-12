Kızılay'a kayyum atandı. Yönetime muhalif üyelerin olağanüstü genel kurula gidilmesi için açtıkları dava Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından sonuçlandırıldı.

Mahkeme Kızılay’a kayyum atanmasını kararlaştırdı.

Olağanüstü genel kurulu yapmak üzere Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sırakaya, Kızılay Ankara İl Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım kayyum olarak görevlendirildi.

İLHAMİ YILDIRIM KİMDİR?

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kardeşi olan ve Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı görevini yürütmekte olan İlhami Yıldırım, 1982 Erzincan / Refahiye doğumlu. İlköğretim sürecini Erzincan'da, ortaöğretimini ise İstanbul / Ümraniye'de tamamladı. İstanbul Aydın Üniversitesi Yerel Yönetimler Mezunu olan Yıldırım aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde Sosyoloji okumakta.

2009 yılında Türk Kızılayı Çekmeköy Şube Başkanlığı görevine başladı. 2012 yılında ise Kızılay İstanbul Şube Başkanlığına kurucu başkan olarak atandı. Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı görevini halen aktif olarak yürüten Yıldırım aynı zamanda 2016 Nisan ayında yapılan Olağan Genel Merkez kongresinde Türk Kızılayı Genel Merkez Denetim Kurulu Başkan Vekiliğine seçildi.

Gayrimenkul yatırımı ve taahhüt alanında faaliyetlerde bulunarak ticari hayatın içinde yer almakta. Evli ve iki çocuk babasıdır.

AHMET HİZANLIOĞLU KİMDİR?

1959 yılında Bitlis’te doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1978 yılında Ankara İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nde İnşaat Kontrol Teknisyeni olarak göreve başladı ve 2013 yılında aynı kurumdan emekli oldu.

Hizanlıoğlu 2000’li yılların başından itibaren ise insani yardım faaliyetlerine aktif olarak yer almaya başladı. 2000 yılında Türk Kızılayı Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. 2006-2009 yılları arası Genel Merkez Karar Kurulu Üyeliği yaptı. 2007 yılında ise Ankara Şube Başkanı seçildi. Bugün halen başkanlık görevine devam eden Hizanlıoğlu, 2013 yılından bu yana Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesidir.

Şube Başkanı seçildiği günden bu güne Sevgi Bohçası, Çocuk Hükümlülere Yönelik Sosyal Yardım, Aşevi, Küçük Eller Büyük İşler, Sevgi Çarşısı, Türkmenlere Yönelik Sosyal Yardım, Çocuklar Üşümesin ve Şefkat Eli Hediye Çarşısı Projelerini hayata geçirerek örnek olan Hizanlıoğlu, kan bağışı konusunda benzer bir farkındalık oluşturdu. 45 ünite kan bağışlayarak Kişiye Özel Plaket ile ödüllendirildi. Hizanlıoğlu, Nisan 2016 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Denetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

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