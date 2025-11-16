Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 30 yaşındaki eski eşi M.K.’yi darp edip yaraladıktan sonra ilişkisi olduğunu iddia ettiği 36 yaşındaki arkadaşı Ercan Kavşut’u caddede aracında bıçaklayarak öldüren 34 yaşındaki Burak Ergün tutuklandı.

ÖNCE EŞİNİ SONRA ARKADAŞINI BIÇAKLADI

DHA'nın haberine göre olay; 13 Kasım’da saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesinde meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışan Burak Ergül, bir süre önce memleketi Kocaeli’ye geldikten sonra boşandığı M.K.’yi darp edip, bıçakladı. Ergül daha sonra, arkadaşı Ercan Kavşut’u, eski eşi M.K. ile ilişkisi olduğunu iddia ederek defalarca bıçakladı.

Burak Ergün, tutuklandı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KAZA YAPTI

Otomobilin direksiyon koltuğunda oturduğu sırada bıçaklanan Kavşut, yaralı halde kaçmaya çalışırken, yaklaşık 500 metre sonra park halindeki hafif ticari araca çarptı.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ

Burak Ergün'ün, Ercan Kavşut'u otomobilin içinde bıçakladığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Ercan Kavşut hayatını kaybetti.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kavşut, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ercan Kavşut dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. M.K.’nin ise tedavisi sürüyor.