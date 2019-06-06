Yangın 09.50 sıralarında Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Yelken Sokak üzerindeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tuna Caddesi üzerinde bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin tüm fabrikayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına güçlükle müdahalede bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre can kaybı veya yaralanan yok.