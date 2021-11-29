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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Komşu dehşeti! Mahalleliyi canından bezdirdi
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Gaziosmanpaşa'da komşu kâbusu! Mahalleliyi canından bezdirdi

Gaziosmanpaşa'da feci bir olay ortaya çıktı. İlçede, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kişi, mahalleliyi canından bezdiriyor. Çevreye küfürler savuran S.C. eline geçen taş, demir sopa hatta kerpeten ve çekip gibi eşyaları etrafa fırlatıyor. Hayatlarının tehlike altında olduğunu söyleyen mahalle sakinleri bir an önce önlem alınmasını istiyor. S.C.'nin çevreye attığı çöp ve tahta parçaları komşularının cep telefonu görüntülerine yansıdı

Son dakika: Komşu dehşeti! Mahalleliyi canından bezdirdi
Komşu dehşeti! Mahalleliyi canından bezdirdi
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DHA

İlçede akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen S.C., mahalle sakinlerini adeta bıktırdı. S.C.'nin annesi vefat ettikten sonra babası ve kardeşleriyle de sık sık kavga ettiği için karakolluk oldukları öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, evde yaşanan tartışmalardan sonra kardeşi ve babası evi terk etti. Evde yalnız yaşayan S.C.'nin iddiaya göre alkol ve uyuşturucu madde kullandıktan sonra çevreye zarar verdiği ve etrafa ağır küfürler ettiği söyleniyor. Evde bulunan eşyaları komşusunun bahçesine ve yola atan S.C. komşularının şikâyetlerine rağmen herhangi bir işlem yapılmadığı ileri sürüldü. Mahalle sakinleri S.C.'nin yanında bıçak taşıdığını söyleyerek bir an önce önlem alınmasını istiyor.

ÇÖPLERİ ATTIĞI O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

S.C.'nin çevreye çöp, tahta attığı o anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Değişik zamanlarda çekilen görüntülerde, S.C.'nin çöp poşetlerini komşusunun bahçesine attığı görülüyor. Bir başka görüntüde ise S.C.'nin evinde bağırdığı ve etrafa küfürler ettikten sonra tahta parçalarını aşağı attığı anlar cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

"MAHALLELİ OLARAK TEDİRGİNİZ"

S.C.'nin üst komşusu Tevrat Ağırtaş, "Yaklaşık 20-25 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Komşumuz alkol kullanıyor, gelip rahatsız ediyor. Geçen akşam ne kadar çöp varsa arkadaşın bahçesine attı. Biz mahalleli olarak tedirginiz. Annesi öldükten sonra aile içinde kavgalar yaşandı. Bıçaklama olayı da oldu" dedi.

"BAHÇEMİZE ÇIKAMAZ OLDUK"

Bahçesine çöp ve eşya atılmasından şikâyetçi olan Cengizhan Biçer, "Şahsın oturduğu apartmanın bitişiğinde yaşıyoruz. Attığı eşyalardan dolayı bahçemize çıkamaz olduk. Bahçe harabe hale döndü artık kendimizden korkar olduk. Güler yüzle konuşmaya çalıştım ancak elini beline atarak üzerime yürümeye çalışıyor. Her an bıçağı çekip birimizi bıçaklayabilir" diye konuştu. S.C.'nin kapı komşusu Kenan Soylu ise, bu olayların her gün yaşandığını ifade ederek "Daha önce evini ateşe verdi. Ben kendim bizzat söndürdüm ama koltuktan yanma devam ediyormuş itfaiye geldi söndürdü" şeklinde konuştu.

"SAMURAY KILIÇLI OLAYA DÖNMESİNDEN KORKUYORUZ"

Komşusu Esra Aydın ise, "Saat fark etmeksizin her zaman yapıyor. Bir iki hafta önce misafirlerim vardı. Seslerden korkup erken kalkmak zorunda kaldılar. En son samuray kılıçlı bir cinayet oldu biz bu olayın ona dönüşmesinden çok korkuyoruz. Çünkü bıçakla dolaştığını biliyoruz" dedi.

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