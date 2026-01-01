Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

        Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında yokuş aşağı kontrolden çıkan otomobil takla attı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 16:06 Güncelleme: 01.01.2026 - 16:06
        Otomobil yokuş aşağı takla attı!
        Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında yokuş aşağı kontrolden çıkan otomobil takla attı.Atatürk Mahallesi Halide Edip Adıvar Sokak'ta yaşanan kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        TAKLA ATARAK DURABİLDİ

        İHA'nın haberine göre, seyir halindeki otomobil yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #istanbul
