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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Konya'da devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 4 kişi öldü

        Konya'da devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 4 kişi öldü

        Konya-Adana karayolunda bir otomobil refüje çarparak devrildi. Kazada 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 11:33 Güncelleme: 22.06.2024 - 11:33
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        Refüje çarptı! 3'ü çocuk 4 kişi öldü
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        Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Konya-Adana karayolunda Ereğli istikametine seyreden Abdurrahman K. (29) yönetimindeki otomobil, İsmil Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.

        Kazada, araçta bulunan Kübra B. (3) ve Öykü B. (5) yaşamını yitirdi. Sürücü ile Selma K. (36), Melek K. (6) ve Büşra B. (24) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdurrahman K. ve Melek K. de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Selma K. ve Büşra B'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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