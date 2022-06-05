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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ataşehir'de korkunç cinayet! Bodyguard müşteriyi öldürdü
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Ataşehir'de gece kulübünde bodyguard müşteriyi öldürdü

İstanbul Ataşehir'de korkunç bir cinayet işlendi. İlçede bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada bodyguardla kavga eden müşteri Murat Dinler hayatını kaybetti

Son dakika: Ataşehir'de korkunç cinayet! Bodyguard müşteriyi öldürdü
Korkunç cinayet! Bodyguard müşteriyi öldürdü
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DHA

Olay saat 05.00 sıralarında bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre Murat Dinler, gece kulübüne girmek istedi.

DHA'nın haberine göre kulübün önünde bekleyen bodyguard Emre Y. ise Dinler'in içeri girmesine izin vermedi. Dinler ve Emre Y. arasında yaşanan arbedenin ardından Murat Dinler gece kulübüne girdi.

Hayatını kaybeden Murat Dinler
Hayatını kaybeden Murat Dinler

4 MÜŞTERİ DE HAFİF YARALANDI

İşletme sahibi Nizamettin Özlü'nün yanına giden Dinler, Özlü'ye silah çekerek, 'Beni nasıl içeri almazsınız.' dedi. Bu sırada Dinler'in peşinden gelen bodyguard Emre Y., iddiaya göre Dinler'e peş peşe ateş etti.

Murat Dinler olay yerinde hayatını kaybederken, Emre Y. ise Dinler'in silahından çıkan mermiyle kolundan yaralandı. Yaşanan olayda kulüpte bulunan 4 müşteri hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, Murat Dinler'in cenazesi adli tıp morguna götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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